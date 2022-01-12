В новогодние каникулы в Хабаровском крае турпоток вырос на 35% Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Хабаровского края проводили новогодние каникулы на горнолыжных базах и в туристических походах. Турпоток в этот период стал на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Общий турпоток составил восемь тысяч человек.

- Туроператоры и туристические базы региона предлагали жителям разные варианты досуга. Жители края посетили тематические туры, туры «выходного дня», святочные посиделки, а также колядки, - сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Кроме этого, жители региона активно проводили время: катались на коньках, сноубордах, лыжах и тюбингах. Особой популярностью пользовался отдых на территории глэмпингов.