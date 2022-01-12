В Хабаровском крае выпадет снег и подует сильный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае 13 и 14 января ожидается снег: от небольшого до умеренного. Осадки выпадут из-за смещающегося циклона.

- Будет дуть сильный ветер – от 15 до 20 метров в секунду. Это в Комсомольском, Солнечном и Амурском районах. А на побережье Татарского пролива ветер подует со скоростью 20-25 метров в секунду. Такие порывы ветра ожидаются в Советско-Гаванском и Ванинском районах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также, в ведомстве предупредили, что из-за погодных условий возможно нарушение работы объектов ЖКХ, повышение вероятности ДТП, обвал рекламных конструкции и деревьев, нарушение в движении авиатранспорта. Жителей региона спасатели призывают быть осторожными.