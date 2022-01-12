Тренер из Комсомольска-на-Амуре создал ОПГ, чтобы украсть 27 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре тренер по боксу совершал махинации с подложными проездными документами. Он организовал целую группу, которая вместе с ним занималась противоправной деятельностью.

- Тренер определил состав команды, которая якобы должна была принимать участие в спортивных соревнованиях. Командировочные деньги он похищал, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

У мужчины было два сообщника. Женщина, агент по бронированию и продаже авиабилетов, подделывала имена. А мужчина делал ненастоящие пригласительные от лица различных спортивных обществ, а также занимался изготовлением посадочных талонов, кассовых чеков и счетов, которые подтверждали оплату проездных документов и проживание в различных гостиницах.

- Организованная группа украла 27 миллионов рублей, которые принадлежали одному из предприятий города. На тренера и его подельников заведены уголовные дела по четвертой части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество» и четвертой части статьи 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - добавили в УМВД России по Хабаровскому краю.