Под ИВЛ в Хабаровском крае из-за ковида находятся 72 человека
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 221 человека в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 72 человека.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 127. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 738 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 855.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 128 205 случаев заболевания коронавирусом;
119 150 человек выздоровели;
7776 находятся на лечении;
Скончались 1279 человек
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