Под ИВЛ в Хабаровском крае из-за ковида находятся 72 человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 221 человека в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 72 человека.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 127. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 738 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 855.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 128 205 случаев заболевания коронавирусом;

119 150 человек выздоровели;

7776 находятся на лечении;

Скончались 1279 человек

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