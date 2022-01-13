Около 6 миллионов рублей получили бизнесмены туротрасли в Хабаровском крае. Фото: Инстаграм/глэмпинг Эвен

Представители туристической отрасли Хабаровского края в 2021 году получили субсидии почти на 6 миллионов рублей. Деньги были направлены на то, чтобы частично возместить расходы на обустройство действующих туристических баз и комплексов, пишет ТАСС.

— Получателями субсидий стали 10 предпринимателей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского, Вяземского, Советско-Гаванского, Солнечного районов края. Всего было предоставлено субсидий на общую сумму свыше 5,9 миллионов рублей, размер субсидии составил от более чем 209 тысяч рублей до 800 тысяч рублей, — сообщила и.о.министра туризма края Екатерина Пунтус.

Если говорить предметно, то выплатами воспользовались, например, устроители глэмпингов «Де Морин», «Заповедные места» и «Эвен». Там гостям предлагают отдыхать с комфортом в тайге в лучших российских традициях.

К слову, по последним данным минтуризма региона, на минувших новогодних каникулах турпоток на местные базы отдыха и глэмпинги увеличился на 35%. На некоторых объектах все места были распроданы задолго до праздников.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.