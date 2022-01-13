Около 6 миллионов рублей получили бизнесмены туротрасли в Хабаровском крае. Фото: Инстаграм/глэмпинг Эвен
Представители туристической отрасли Хабаровского края в 2021 году получили субсидии почти на 6 миллионов рублей. Деньги были направлены на то, чтобы частично возместить расходы на обустройство действующих туристических баз и комплексов, пишет ТАСС.
— Получателями субсидий стали 10 предпринимателей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского, Вяземского, Советско-Гаванского, Солнечного районов края. Всего было предоставлено субсидий на общую сумму свыше 5,9 миллионов рублей, размер субсидии составил от более чем 209 тысяч рублей до 800 тысяч рублей, — сообщила и.о.министра туризма края Екатерина Пунтус.
Если говорить предметно, то выплатами воспользовались, например, устроители глэмпингов «Де Морин», «Заповедные места» и «Эвен». Там гостям предлагают отдыхать с комфортом в тайге в лучших российских традициях.
К слову, по последним данным минтуризма региона, на минувших новогодних каникулах турпоток на местные базы отдыха и глэмпинги увеличился на 35%. На некоторых объектах все места были распроданы задолго до праздников.
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