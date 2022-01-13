По 100 тысяч рублей получат родители хабаровских двойняшек Фото: Администрация Хабаровска

В 2022 году семьи, в которых появятся двойняшки, получат по 100 тысяч рублей. Такое единовременное пособие утвердил глава города Сергей Кравчук, сообщили в мэрии. Там отметили, что сумма выплаты была увеличена еще в апреле прошлого года. Ранее она составляла 50 тысяч рублей.

— Выплату семья может направить на любые нужды. Это отличное подспорье для родителей. Можно купить товары для новорожденных, мебель или потратить на другие вещи для себя или детей, — отметила начальник городского управления социальной работы с населением Лела Круш.

Отметим, что получить выплату смогут те семьи, в которых хотя бы один человек проживает в Хабаровске не менее года. Также заявление необходимо подавать по истечении трех месяцев со дня рождения двух детей и не позднее достижения детьми трех лет.

Сейчас право на выплату имеют все семьи, где двойняшки появились после 1 января 2020.

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