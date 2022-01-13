Новые автобусы вышли на маршрут №30 в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске появились новые автобусы. Четыре «тридцатки» местная бизнесвумен купила в лизинг и теперь будет на них развозить пассажиров по Индустриальному району, сообщили в мэрии.
— Автобусы теплые, низкозольные, подходят для перевозки, в том числе, маломобильных граждан. В них установлены видеокамеры для безопасности пассажиров, — прокомментировала Вероника Шардакова, индивидуальный предприниматель. Посмотреть на обновленный автопарк приехал мэр города Сергей Кравчук. Он отметил, что и в 2022 году власти совместно с перевозчиками будут работать над постепенным выводом с рынка старого изношенного транспорта. — Ожидается, что перевозчики закупят 80 машин. Приоритет будет отдаваться автобусам, работающим на газомоторном топливе, — сказал глава города.
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