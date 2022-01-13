В Хабаровском крае молодые семьи улучшат жилищные условия Фото: Правительство Хабаровского края

Молодым семьям Хабаровского края помогут улучшить жилищные условия. Около 400 семей получат господдержку общей суммой в 570 миллионов рублей.

- По краевой программе будет выделено 200 миллионов рублей. Сумма, выделенная на одну семью, не должна превышать двух миллионов рублей, - рассказали в правительстве края.

Вторая программа финансируется из федерального, краевого и муниципального бюджета. Всего выделено около 370 миллионов. Семьи смогут не только приобрести новое жилье, но и купить квартиру на вторичном рынке или же погасить ипотечный кредит.

КОНКРЕТНО

Прием заявок на участие в программе начнется с февраля. Номера телефонов для справок: (4212) 32-52-46, 30-44-52.