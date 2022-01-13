В 2022 году в Хабаровском крае отремонтируют 90 километров дорог

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в 2022 году отремонтируют 90 километров дорог. Ремонт будет осуществлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируется обновить 93 объекта улично-дорожной сети.

- На эти цели выделено 2,55 миллиарда рублей. Из них 2,39 миллиарда из краевого бюджета и 169 миллионов из местных бюджетов, - рассказали в правительстве края.

Ремонт дорог пройдет в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе.

Самые масштабные проекты, которые планируется реализовать в этом году – ремонт улицы Тихоокеанской и проспекта 60-летия Октября в краевой столице, а также ремонт Северного шоссе и улицы Кирова в Комсомольске-на-Амуре.