Два хабаровчанина получили срок за кражу имущества из офисов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице двое мужчин незаконно проникали в помещения офисов и крали имущество. В три офиса мужчины залезли, разбив окна. В двух других случаях этого делать не приходилось: окна и так были открыты для проветривания.

- Из офисов злоумышленники украли компьютер, сейф с деньгами, золотые монеты и ювелирные украшения. Общий ущерб составил 10 миллионов рублей. Ноутбук и вскрытый сейф были найдены на дне озера в Хабаровске, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Были задержаны двое мужчин возрастом 31 и 35 лет. Ранее они уже отбывали наказания за преступления. В этот раз, от показаний подельники отказались. На них было заведено уголовное дело по четвертой части статьи 158 УК РФ – «Кража». Младшему из обвиняемых суд назначил шесть с половиной лет в колонии строгого режима. Второй подельник проведет в тюрьме семь лет.