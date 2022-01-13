Самолеты, летевшие в Южно-Сахалинск, вынужденно сели в Хабаровске

В Хабаровске вынужденно сели самолеты, летевшие в Южно-Сахалинск Фото: Иван ВИСЛОВ

Из-за неблагоприятных погодных условий в Хабаровске вынужденно сели самолеты, которые летели по маршрутам Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск и Москва – Южно-Сахалинск.

- Первый самолет в Южно-Сахалинск вылетит в 17:00. А второй в час ночи, - рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Также, в аэропорт Хабаровска вернулся самолет, который вылетал в Южно-Сахалинск из краевой столицы. Ожидаемое время отправления – 18:00. Еще один рейс Хабаровск – Южно-Сахалинск задерживается и вылетит 14 января в 00:05.