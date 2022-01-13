В прошлом году в Комсомольске-на-Амуре отловили почти 800 бездомных животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году в Комсомольске-на-Амуре выловили почти 800 бездомных животных. Из них 32 кошки, остальные – собаки.

- После отлова животных вакцинируют, стерилизуют, чипируют, обрабатывают от паразитов и отпускают обратно. 18 животным удалось найти новых хозяев, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

В прошлом году на содержание безнадзорных животных городу было выделено семь миллионов 689 тысяч рублей.