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Общество13 января 2022 7:57

В прошлом году в Комсомольске-на-Амуре отловили почти 800 бездомных животных

18 кошкам и собакам нашли новых хозяев
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В прошлом году в Комсомольске-на-Амуре отловили почти 800 бездомных животных

В прошлом году в Комсомольске-на-Амуре отловили почти 800 бездомных животных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году в Комсомольске-на-Амуре выловили почти 800 бездомных животных. Из них 32 кошки, остальные – собаки.

- После отлова животных вакцинируют, стерилизуют, чипируют, обрабатывают от паразитов и отпускают обратно. 18 животным удалось найти новых хозяев, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

В прошлом году на содержание безнадзорных животных городу было выделено семь миллионов 689 тысяч рублей.