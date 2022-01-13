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Происшествия13 января 2022 8:30

В ЕАО жестоко избили мужчину и оставили умирать на улице

Уголовное дело передано в суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Два жителя ЕАО жестоко избили мужчину и оставили умирать на улице

Два жителя ЕАО жестоко избили мужчину и оставили умирать на улице

Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Николаевка двое мужчин избили сожителя матери одного из них. Его били по телу и голове. Когда тот потерял сознание, обвиняемые отвезли его подальше от дома и оставили замерзать без одежды в районе дороги «Чита-Хабаровск».

Теперь мужчины предстанут перед судом. Их обвиняют в хищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, и впоследствии, смерти.

- Заведено уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ и 126 УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.