В ЕАО жестоко избили мужчину и оставили умирать на улице

Два жителя ЕАО жестоко избили мужчину и оставили умирать на улице Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Николаевка двое мужчин избили сожителя матери одного из них. Его били по телу и голове. Когда тот потерял сознание, обвиняемые отвезли его подальше от дома и оставили замерзать без одежды в районе дороги «Чита-Хабаровск».

Теперь мужчины предстанут перед судом. Их обвиняют в хищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, и впоследствии, смерти.

- Заведено уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ и 126 УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.