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Общество13 января 2022 9:52

Пробки в Хабаровске: стоят Шевчука, Волочаевская, Запарина

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 13 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов из десяти.

Длинная пробка образовалась на улице Шевчука в сторону Павла Морозова. Затор заканчивается на пересечении с улицей Кубяка. Волочаевская стоит в сторону развязки с Красноречеснкой. Там пробка продолжается на улице 65-летия Победы.

На Лейтенанта Орлова машины медленно продвигаются в сторону Волочаевской. На Шеронова затор образовался от остановки «Уссурийская улица» до перекрестка с Гамарника. Улица Ленина стоит от Волочаевской до Лермонтова.

Пробка на Студенческом переулке образовалась от Дикопольцева до Ленинградской. Запарина стоит от Амурского бульвара до Серышева.