Пробки в Хабаровске: стоят Шевчука, Волочаевская, Запарина

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 13 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов из десяти.

Длинная пробка образовалась на улице Шевчука в сторону Павла Морозова. Затор заканчивается на пересечении с улицей Кубяка. Волочаевская стоит в сторону развязки с Красноречеснкой. Там пробка продолжается на улице 65-летия Победы.

На Лейтенанта Орлова машины медленно продвигаются в сторону Волочаевской. На Шеронова затор образовался от остановки «Уссурийская улица» до перекрестка с Гамарника. Улица Ленина стоит от Волочаевской до Лермонтова.

Пробка на Студенческом переулке образовалась от Дикопольцева до Ленинградской. Запарина стоит от Амурского бульвара до Серышева.