К ИВЛ в Хабаровском крае подключены 75 человек
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 229 человека в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 75 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 105. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 718 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2571 койка для ковид-больных. Свободны 839.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 128 434 случая заболевания коронавирусом;
119 868 человек выздоровели;
7283 находятся на лечении;
Скончались 1283 человек
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