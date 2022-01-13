К ИВЛ в Хабаровском крае подключены 75 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 229 человека в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 75 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 105. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 718 жителей края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2571 койка для ковид-больных. Свободны 839.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 128 434 случая заболевания коронавирусом;

119 868 человек выздоровели;

7283 находятся на лечении;

Скончались 1283 человек

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