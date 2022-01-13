На Хабаровский край надвигается циклон: жителей региона ждут снег и ветер Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На Хабаровский край надвигается мощный циклон. С собой он принесет шквалистый ветер и снег. 14 января наиболее сложные погодные условия ожидаются в Комсомольском, Солнечном и Амурском районах. На побережье Татарского пролива скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС региона.

В Хабаровске 14 января днем ожидается около -12 градусов. Ночью от -18 до -16. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

Небольшой снег прогнозируют синоптики на юге региона. Столбики термометров покажут днем от -15 до -10 градусов. Ночью от -21 до -16. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В центральных районах местами снег и метель. Температура днем от -16 до -3 градусов и от -36 до -8 ночью. Скорость ветра составит до 23 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет небольшой снег, ожидается метель. Столбики термометров ночью покажут от -24 до -11 градусов. Днем от -18 до -3 градусов. Ветер западный с порывами до 23 метров в секунду.

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