За сотни изготовленных килограммов наркотиков получили срок двое жителей Хабаровского края Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровском крае под суд были отправлены двое мужчин из Совгаванского района. Они неподалеку от поселка Гатка разбили огромные плантации с коноплей и изготовили не одну сотню наркотиков, сообщили в полиции региона.

- У одного из подсудимых полицейские изъяли более 135 килограммов подготовленных к обработке кустов конопли, порядка 20 килограммов марихуаны и 1001 куст культивируемой конопли, у второго – вязки с 220 килограммами наркосодержащего растения,- рассказали в пресс-службе ведомства.

Дом одного из подсудимых регулярно превращался в наркопритон. За свое преступление оба мужчины получили по 3,5 года нахождения в исправительной колонии строгого режима.

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