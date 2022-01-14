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Происшествия14 января 2022 1:20

За сотни изготовленных килограммов наркотиков получили срок двое жителей Хабаровского края

Мужчины неподалеку от поселка Гатка Советско-Гаванского района выращивали и хранили запрещенные растения на земельных участках
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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За сотни изготовленных килограммов наркотиков получили срок двое жителей Хабаровского края

За сотни изготовленных килограммов наркотиков получили срок двое жителей Хабаровского края

Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровском крае под суд были отправлены двое мужчин из Совгаванского района. Они неподалеку от поселка Гатка разбили огромные плантации с коноплей и изготовили не одну сотню наркотиков, сообщили в полиции региона.

- У одного из подсудимых полицейские изъяли более 135 килограммов подготовленных к обработке кустов конопли, порядка 20 килограммов марихуаны и 1001 куст культивируемой конопли, у второго – вязки с 220 килограммами наркосодержащего растения,- рассказали в пресс-службе ведомства.

Дом одного из подсудимых регулярно превращался в наркопритон. За свое преступление оба мужчины получили по 3,5 года нахождения в исправительной колонии строгого режима.

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