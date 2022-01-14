Уроки под стук зубов: в сельской школе Хабаровского края ученики занимаются в холодных кабинетах. Фото: 2Гис

В школе села Ильинка в Хабаровском крае учащиеся вынуждены заниматься в экстремальных условиях. Грызть гранит науки приходится под стук зубов от холода: в кабинетах температура существенно ниже нормы. В ситуацию вмешалась районная прокуратура, сообщили в ведомстве.

— Установлено, что температура воздуха в учебных кабинетах не соответствует нормативным значениям по причине ненадлежащего состояния здания школы. Администрация района не принимала мер к организации обследования здания образовательной организации и выделению денежных средств для проведения соответствующих ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

И директор школы-«холодильника», и глава района получили представления. За тем, как они будут исправлять сложившуюся ситуацию, следит надзорное ведомство.

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