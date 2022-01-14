Семейные комедии и фантастика: какое кино смотрели хабаровчане на новогодних праздниках

Рождественскую историю о Кевине Маккалистере, защищавшем свой дом от грабителей, снятую более 30 лет назад, приобретали из каталога видеосервиса чаще других. На втором месте вышедший на киноэкраны прошлой осенью фильм про супергероев «Веном 2». Замыкает тройку лидеров еще одна фантастическая премьера 2021 года «Дюна».

Также полярными в праздники на Wink были комедия «Гринч — похититель Рождества» и вторая часть лидера рейтинга «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Из кинопремьер 2021 года пользователи видеосервиса отдавали предпочтение российским картинам «Небо» и «Летчик», американским — «Круиз по джунглям» и «Черная вдова».

- В праздничные новогодние дни многие предпочитают домашний уют и кино в семейном кругу. На Wink всегда можно найти что посмотреть: старые классические кинохиты, последние новинки кинопроката, мультфильмы, сериалы, концерты. Всего в каталоге около 60 тысяч позиций контента на любой вкус и возраст. Есть подписки с доступом к эксклюзивным фильмам и сериалам, — рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

В новогодние каникулы многие хабаровчане также успели посмотреть на Wink еще одну новинку «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Это специальный эпизод в честь 20-летия знаменитой кинофраншизы. Фильм можно посмотреть на видеосевисе в подписке «Амедиатека».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне и планшете, ноутбуке и компьютере.

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