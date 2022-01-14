Малочисленным народам Хабаровского края выделят более 19 миллионов рублей
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае в текущем году представителям коренных народов направят 19,2 миллионов рублей. Деньги распределят по 14 районам региона для сохранения традиционной хозяйственной деятельности, развитие сферы образования, медицины и культуры. Отдельной статьей расходов станет доставка детей оленеводов от дома до школы и назад.
– Кроме того, для оленеводов Аяно-Майского и Охотского районов были приобретены средства связи, палаточный материал, электрогенераторы и снегоходы. В Советско-Гаванском районе организовано обучение по программам подготовки водителей снегоходов и управления маломерными судами, – рассказал и. о. министра природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Также ребятишек за счет выделенных средств отправят на летний отдых. В правительстве края также сообщили, что будут закуплены снегоходы для нужд жителей края .
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