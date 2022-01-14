40 лифтов в многоэтажках Хабаровска отремонтируют за 2022 год Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровских многоэтажках за 2022 год будут отремонтированы еще 40 лифтов. Такой план стоит перед фондом капремонта. При этом не исключено, что итоговое число отремонтированных и замененных кабин окажется больше, сообщили в мэрии.

— Всего с 2015 года в крае заменено 1 948 лифтов, большая часть - 1 091 - в Хабаровске. В этом году намерены отремонтировать оборудование в 40 МКД в разных частях края, а это порядка 60 подъемников, — сказал врио директора регионального фонда капремонта МКД в Хабаровском крае Алексей Шишкин.

По словам министра ЖКХ Хабаровского края Дария Тюрина, требования к кабинам непрерывно ужесточаются.

— Упор делается на безопасность. Дальше нормативы будут только ужесточаться, — сказал он.

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