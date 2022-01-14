На поддержку коренных малочисленных народов в Хабаровском крае выделили 19 миллионов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае поддерживают коренные малочисленные народы. На эти цели из бюджета выделено 19,2 миллиона рублей.

- Благодаря внедрению поддержки малочисленных народов в крае прошло несколько этнокультурных мероприятий, общины смогли приобрести необходимое оборудование. Муниципалитеты закупили транспортные средства, чтобы представители коренных народов смогли добраться до объектов соцзащиты и здравоохранения, - отметил Александр Леонтьев, и. о. министра природных ресурсов Хабаровского края.

Напомним, субсидии для поддержки коренных малочисленных народов выделяются из федерального и краевого бюджета ежегодно. Господдержка способствует социальному и экономическому развитию малых этносов.