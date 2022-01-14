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Происшествия14 января 2022 6:00

В Хабаровске конфликт школьников закончился поножовщиной

Заведено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровске школьник ударил сверстника ножом в грудь

В Хабаровске школьник ударил сверстника ножом в грудь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске школьник во время ссоры ударил другого подростка ножом в область груди. Происшествие произошло 10 января в школе-интернате №3. Обоим участникам конфликта по 17 лет.

- Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 30 УК РФ и по первой части статьи 105 УК РФ – «Покушение на убийство», - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Парня с ножевым ранением доставили в больницу. Подросток, ударивший сверстника ножом, задержан. Расследование уголовного дела продолжается.