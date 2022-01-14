Владелица турфирмы обманула хабаровчан на 12 миллионов. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае руководитель турфирмы получила срок за мошенничество. Жительница краевой столицы предоставила в налоговую ложные сведения о единственном учредителе и директоре ООО «Райдо».

Далее женщина действовала по классической схеме: выдавала покупателям путевки, но на самом деле ничего не бронировала. Деньги она тратила по своему усмотрению. Так она обманула 86 человек на общую сумму – 12,6 миллионов рублей.

- Женщину обвинили в мошенничестве по статьям 159 УК РФ и 173.1 УК РФ. В исправительной колонии общего режима она проведет 3,6 лет, а также выплатит штраф в 700 тысяч рублей, - рассказали в краевой прокуратуре.