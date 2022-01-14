В Восточном военном округе началась внезапная проверка боевой готовности войск Фото: Алена МАРТЫНОВА

По информации ТАСС внезапная проверка боевой готовности войск началась в ВВО. В рамках проверки пройдут боевые стрельбы на удаленных полигонах.

Кроме того, 14 января механики-водители мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к отработке вождения танков Т-72Б3. Учения проходят на полигоне «Бурдуны» в Бурятии. К занятиям привлечены экипажи танков в полном составе, более 40 механиков-водителей танков учатся преодолевать искусственные и естественные препятствия, выполнять повороты и развороты на разных скоростях. Также танкисты отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.