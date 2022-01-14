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Происшествия14 января 2022 8:50

В Хабаровске нескольким автомобилям потребовалась помощь КАМАЗа

Машины застревали и не могли подняться в гору
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске нескольким автомобилям потребовалась помощь КАМАЗа

В Хабаровске нескольким автомобилям потребовалась помощь КАМАЗа

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске водитель большегруза «Mercedes-Benz» не мог подняться в гору. Фура застряла, потребовалась помощь спасателей.

- Машину удалось вытащить из ледовой засады благодаря силе русского автомобиля «КАМАЗ». Но удачной стала только третья попытка, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подобная ситуация приключилась с автомобилем «Volvo». Машина не смогла поднять в гору и забуксовала. «КАМАЗоМ» удалось вытащить автомобиль на безопасное место. Помощь потребовалась и другому «КАМАЗу». Машина спасателей вытащила и его.

Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности на дорогах.