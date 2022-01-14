Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 9:35

Хабаровчане продлили новогодний отпуск за счет рабочих дней

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили бронирования билетов и отелей
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хабаровчане продлили новогодний отпуск за счет рабочих дней

Хабаровчане продлили новогодний отпуск за счет рабочих дней

Фото: Михаил ПАТЛИС

Хабаровчане продлили свой отпуск за счет выходных дней. Такой вывод сделали аналитики сервиса Яндекс.Путешествия. Они изучили данные по бронированию билетов и отелей.

- 76% поездок были длиннее официальных новогодних каникул. Чаще всего жители Хабаровска старались уехать в отпуск до начала новогодних праздников. Самые популярные места для отдыха – Тайланд, Турция, ОАЭ, Китай - сообщают аналитики.

Среди российских направлений популярными стали такие города как Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, а также Минеральный Воды.