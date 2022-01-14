Хабаровчане продлили новогодний отпуск за счет рабочих дней Фото: Михаил ПАТЛИС

Хабаровчане продлили свой отпуск за счет выходных дней. Такой вывод сделали аналитики сервиса Яндекс.Путешествия. Они изучили данные по бронированию билетов и отелей.

- 76% поездок были длиннее официальных новогодних каникул. Чаще всего жители Хабаровска старались уехать в отпуск до начала новогодних праздников. Самые популярные места для отдыха – Тайланд, Турция, ОАЭ, Китай - сообщают аналитики.

Среди российских направлений популярными стали такие города как Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, а также Минеральный Воды.