Пробки в Хабаровске в пятницу вечером достигли семи баллов

Заторы образовались во всех районах краевой столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером пятницы 14 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов.

Пробка на Шевчука движется в сторону улицы Павла Морозова и завершается на пересечении с Бассейным переулком. Затор на Волочаевской продолжается до развязки с Краснореченской и по улице 65-летия Победы.

Пробка на Лейтенанта Орлова завершается на перекрестке с Волочаевской. На улице Сеченова пробка начинается на пересечении с Шатурским переулком. На Ким Ю Чена образовался затор от Шеронова до Ленинградской.