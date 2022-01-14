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Общество14 января 2022 9:46

Пробки в Хабаровске в пятницу вечером достигли семи баллов

Заторы образовались во всех районах краевой столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Заторы образовались во всех районах краевой столицы

Заторы образовались во всех районах краевой столицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером пятницы 14 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов.

Пробка на Шевчука движется в сторону улицы Павла Морозова и завершается на пересечении с Бассейным переулком. Затор на Волочаевской продолжается до развязки с Краснореченской и по улице 65-летия Победы.

Пробка на Лейтенанта Орлова завершается на перекрестке с Волочаевской. На улице Сеченова пробка начинается на пересечении с Шатурским переулком. На Ким Ю Чена образовался затор от Шеронова до Ленинградской.