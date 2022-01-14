В северных районах Хабаровского края ожидается небольшой снег

Температура воздуха в регионе опустится до -37 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице 15 января осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет от -16 до -18 градусов. Новью станет холоднее: -25..-27 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах края существенных осадков не будет. Температура днем от -12 до -17 градусов, а ночью от -24 до -29 градусов. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду.

В центральных районах днем температура воздуха будет колебаться от -6 до -27 градусов. Ночью будет значительно холоднее: от -9 до -37 градусов. Ветер разных направлений подует со скоростью от 3 до 12 метров в секунду.

В северных районах края пройдет небольшой снег. Днем на улице будет от -10 до -28 градусов, а ночью от -12 до -27 градусов. Скорость северо-западного ветра 3-13 метров в секунду.