Пять человек умерли от ковида в Хабаровском крае в минувшие сутки

На ИВЛ в регионе находятся 77 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Хабаровском крае зафиксировано 231 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в ковидных госпиталях находятся 77 человек. Пять человек умерли от ковида.

- Больше всего заболевших за сутки в Хабаровске: 98 человек. На втором месте по заболеваемости Комсомольск-на-Амуре, там заболели 40 человек. 28 человек заболели в Нанайском районе, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В регионе для заболевших ковидом приспособлены 2571 койки. 863 из них свободны. Напомним, с начала пандемии в крае зафиксировано 128665 случаев заболевания коронавирусом. 1288 человек умерли от этой болезни.