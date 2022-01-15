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Общество14 января 2022 23:00

Пять человек умерли от ковида в Хабаровском крае в минувшие сутки

На ИВЛ в регионе находятся 77 человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На ИВЛ в регионе находятся 77 человек

На ИВЛ в регионе находятся 77 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Хабаровском крае зафиксировано 231 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в ковидных госпиталях находятся 77 человек. Пять человек умерли от ковида.

- Больше всего заболевших за сутки в Хабаровске: 98 человек. На втором месте по заболеваемости Комсомольск-на-Амуре, там заболели 40 человек. 28 человек заболели в Нанайском районе, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В регионе для заболевших ковидом приспособлены 2571 койки. 863 из них свободны. Напомним, с начала пандемии в крае зафиксировано 128665 случаев заболевания коронавирусом. 1288 человек умерли от этой болезни.