В Хабаровске воспитанники Петрыненского центра получили рождественские стипендии

14 января в Петрыненском центре там прошло праздничное торжество

В Петрыненском центре прошли праздничные торжества, посвященные светлым дням Рождества Христова. Их посетил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- Дети и преподаватели подготовили концерт и презентации об успехах школы. Также стали известны имена обладателей стипендии Хабаровской епархии «Доброе сердце», - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Воспитанники Петрыненского центра голосовали и, таким образом, сами решали кто получит стипендию. По результатам голосования, поощрение от епархии получили два учащихся девятого класса.