На хабаровских остановках проверили соблюдение масочного режима Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице за первую неделю 2022 года провели три рейда на остановках общественного транспорта для выявления нарушений масочного режима.

- Было проведено 16 бесед с нарушителями. Также, пассажирам выданы памятки о профилактических мерах. Семь водителей тоже получили замечания за маски, но нарушения устранили на месте, - рассказала Ольга Демкова, главный специалист управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

В общей сложности специалисты осмотрели 47 автобусов на остановках Хабаровска: «Площадь Славы», «Улица Уссурийская», «Железнодорожный вокзал».