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Общество15 января 2022 1:00

На хабаровских остановках проверили соблюдение масочного режима

Были выявлены нарушения
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На хабаровских остановках проверили соблюдение масочного режима

На хабаровских остановках проверили соблюдение масочного режима

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице за первую неделю 2022 года провели три рейда на остановках общественного транспорта для выявления нарушений масочного режима.

- Было проведено 16 бесед с нарушителями. Также, пассажирам выданы памятки о профилактических мерах. Семь водителей тоже получили замечания за маски, но нарушения устранили на месте, - рассказала Ольга Демкова, главный специалист управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

В общей сложности специалисты осмотрели 47 автобусов на остановках Хабаровска: «Площадь Славы», «Улица Уссурийская», «Железнодорожный вокзал».