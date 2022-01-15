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Здоровье15 января 2022 2:00

В Хабаровске открылся второй кабинет «Клиники памяти»

В учреждении помогают пациентам с когнитивным расстройством
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В учреждении помогают пациентам с когнитивным расстройством

В учреждении помогают пациентам с когнитивным расстройством

В Хабаровске в краевой клинической психиатрической больнице имени профессора И. Б. Галанта открылся второй кабинет «Клиники памяти».

- Работа клиники рассчитана на пациентов с легким когнитивным расстройством, лечение направлено на улучшение социального функционирования и качества жизни, - написал в своем Telegram-канале «Здравый смысл 27» заместитель председателя правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

В «Клинике памяти» пациентам помогают улучшить память, обучиться мерам профилактики дальнейших нарушений, а также сохранить и развить когнитивные функции. Для этого в учреждении предусмотрен целый комплекс различных методик, в том числе ЛФК, психотерапевтические и интерактивные тренинги.