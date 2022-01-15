В Комсомольске-на-Амуре пенсионер перевел мошенникам около двух миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре пенсионер перевел мошенникам более одного миллиона 900 тысяч.

В полиции 72-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником следственного управления. Он рассказал пенсионеру, что ему полагается денежная компенсация из-за покупки фальсифицированных лекарств.

- Звонивший сказал пострадавшему, что для получения денег мужчина должен оплатить налоги и госпошлины. По его указанию, пенсионер оформил кредиты и перевел деньги мошеннику, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Мошеннику грозит до десяти лет тюрьмы.