Хабаровчанин продал арендованную игровую приставку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске в полицию обратился мужчина, который сдает в аренду оборудование для компьютерных игр. Он сообщил, что один из заказчиков не вернул в срок игровую приставку стоимостью в 28 тысяч рублей.
- Мужчина рассказал, что пытался сам вернуть имущество, но сделать это не получалось. Арендатор не хотел идти на встречу, а позже отключил телефон, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские задержали подозреваемого 22-летнего хабаровчанина. Молодой человек недавно освободился из исправительной колонии. Он рассказал, что приставку уже продал, а деньги потратил.
На парня возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ – «Кража». Ему грозит пять лет тюрьмы.