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Происшествия15 января 2022 4:00

Хабаровчанин продал арендованную игровую приставку

22-летнему парню грозит пять лет тюрьмы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчанин продал арендованную игровую приставку

Хабаровчанин продал арендованную игровую приставку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске в полицию обратился мужчина, который сдает в аренду оборудование для компьютерных игр. Он сообщил, что один из заказчиков не вернул в срок игровую приставку стоимостью в 28 тысяч рублей.

- Мужчина рассказал, что пытался сам вернуть имущество, но сделать это не получалось. Арендатор не хотел идти на встречу, а позже отключил телефон, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого 22-летнего хабаровчанина. Молодой человек недавно освободился из исправительной колонии. Он рассказал, что приставку уже продал, а деньги потратил.

На парня возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ – «Кража». Ему грозит пять лет тюрьмы.