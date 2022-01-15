Хабаровчанин продал арендованную игровую приставку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске в полицию обратился мужчина, который сдает в аренду оборудование для компьютерных игр. Он сообщил, что один из заказчиков не вернул в срок игровую приставку стоимостью в 28 тысяч рублей.

- Мужчина рассказал, что пытался сам вернуть имущество, но сделать это не получалось. Арендатор не хотел идти на встречу, а позже отключил телефон, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого 22-летнего хабаровчанина. Молодой человек недавно освободился из исправительной колонии. Он рассказал, что приставку уже продал, а деньги потратил.

На парня возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ – «Кража». Ему грозит пять лет тюрьмы.