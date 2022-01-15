Хабаровчанин избил незнакомца, чтобы украсть у него мобильный телефон

Парень задержан, заведено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске мужчину избил неизвестный прохожий. Между незнакомцами возник конфликт, который перерос в драку. 19-летний парень не только избил случайного прохожего, но и отобрал у мужчины мобильный телефон. Тот обратился в полицию, ущерб оценил в 32 тысячи рублей.

- Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Он рассказал, что конфликт начал специально, чтобы забрать телефон. Гаджет он продал, а на полученные деньги купил алкоголь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На парня возбуждено уголовное дело по второй части статьи 161 УК РФ – «Грабеж». Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет. Полиция занимается поисками проданного телефона для возврата его законному владельцу.