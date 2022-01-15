Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 января 2022 5:50

В Магадане спасатели помогли пятимесячной девочке

Палец ребенка опух из-за намотанного на него волоса
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Магадане спасатели помогли пятимесячной девочке

В Магадане спасатели помогли пятимесячной девочке

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области помощь спасателей потребовалась пятимесячному ребенку. На пальцы малышки намотались волосы. Мама не смогла самостоятельно снять их с рук дочери.

- На среднем и безымянном пальцах девочки довольно крепко были намотаны волосы. С безымянного пальца снять их удалось, а средний палец очень распух, образовалось воспаление, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Маму и ребенка отвезли в хирургическое отделение детской больницы. Малышке оказали необходимую медицинскую помощь.