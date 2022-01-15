В Магадане спасатели помогли пятимесячной девочке Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области помощь спасателей потребовалась пятимесячному ребенку. На пальцы малышки намотались волосы. Мама не смогла самостоятельно снять их с рук дочери.

- На среднем и безымянном пальцах девочки довольно крепко были намотаны волосы. С безымянного пальца снять их удалось, а средний палец очень распух, образовалось воспаление, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Маму и ребенка отвезли в хирургическое отделение детской больницы. Малышке оказали необходимую медицинскую помощь.