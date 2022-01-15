В Хабаровском крае стартовал конкурс молодых ученых. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Конкурс молодых ученых стартовал в Хабаровском крае. В нем примут участие около 120 человек. В рамках конкурса пройдет конференции по семи направлениям. Конференции будут организованы на базе вузов и научных организаций.

- Конкурс проходит в 24 раз. Исследователи заявляют о себе в научном сообществе, используют свои разработки, реализуют проекты на практике, - рассказал глава региона Михаил Дегтярев в авторском Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Итоги краевого конкурса станут известны в феврале. Победители и призеры получат дипломы губернатора края и денежные премии.