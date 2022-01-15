Росгвардейцы оборудуют крещенские купели в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске военнослужащие и сотрудники Росгвардии оборудуют купели на берегу в районе Красной речки и базы КАФ.

- Для хабаровчан также будут подготовлены пункты обогрева в армейских палатках, - рассказали в пресс-службе Восточного округа ВНГ РФ.

Росгвардейцы расчистят лед и поставят раздельные мужские и женские палатки. Круглосуточно около купелей будут находиться военнослужащие хабаровского гарнизона. Также, на территории будут дежурить военные медики.