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Общество15 января 2022 9:00

Росгвардейцы оборудуют крещенские купели в Хабаровске

На территории будут дежурить военные медики
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Росгвардейцы оборудуют крещенские купели в Хабаровске

Росгвардейцы оборудуют крещенские купели в Хабаровске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске военнослужащие и сотрудники Росгвардии оборудуют купели на берегу в районе Красной речки и базы КАФ.

- Для хабаровчан также будут подготовлены пункты обогрева в армейских палатках, - рассказали в пресс-службе Восточного округа ВНГ РФ.

Росгвардейцы расчистят лед и поставят раздельные мужские и женские палатки. Круглосуточно около купелей будут находиться военнослужащие хабаровского гарнизона. Также, на территории будут дежурить военные медики.