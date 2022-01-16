Колбасой с крысиным ядом травят бродячих собак в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жительница поселка имени Горького поделилась в Сети снимками, на которых в мешке лежит на вид обычная колбаса. По сообщению женщины, она успела забрать мешок у собаки, прежде чем животное успело отведать опасное «угощение». Помимо мясной продукции в пакете находился крысиный яд. Очевидица рассказала, что подобные «лакомства» раздает собакам неизвестный мужчина.
Другие неравнодушные жители также сообщили, что видели, как этот же мужчина кидает мешки с «угощением» из окна своей машины, проезжая мимо бродячих собак. По заверению свидетелей, они уже написали заявление в полицию. Кроме того, люди рассказывают, что такую колбасу с сюрпризом иногда по ошибке могут съесть и домашние питомцы на прогулке с хозяевами, поэтому следует проявить предельную осторожность, выводя животных на улицу.
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