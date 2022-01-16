Жительницы Хабаровского края потеряли 40 тысяч рублей, доверившись мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники в интернете продолжают вести преступную деятельность. Поддельные интернет-магазины распространились и на сферу детских товаров. Жительница Комсомольска-на-Амуре хотела приобрести детскую коляску онлайн. Связавшись с якобы продавцом, она перевела порядка 22 тысячи рублей за выбранный товар на указанный мошенником счет. Коляску покупательница так и не дождалась. При выяснении причин задержки доставки, злоумышленники заблокировали женщину на своем сайте и перестали выходить на связь.

В такую же ситуацию попала жительница Амурского района, которая перевела этим же мошенникам около 20 тысяч рублей. Преступники забрали себе деньги, но вот коляску так и не прислали.

Сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Необходимо внимательно подходить к покупке товаров в интернете, не пользоваться сомнительными сайтами, читать отзывы и по возможности оформлять заказ с оплатой при получении товара.

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