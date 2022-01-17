В хабаровской многоэтажке произошел пожар: пострадал один человек
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В хабаровской многоэтажке произошел пожар. В одной из квартир жилого дома на улице Краснореченской загорелись домашние вещи, сообщили в ГУ МЧС региона.
Все произошло около двух часов ночи в понедельник, 17 января.
— На момент прибытия первого подразделения было обнаружено, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома, в квартире горят домашние вещи на площади в два квадратных метра, — рассказали в пресс-службе ведомства. Хозяин квартиры был доставлен в больницу. Он отравился дымом. Точная причина пожара пока не называется. Однако наиболее вероятной версией является то, что мужчина мог уснуть с непотушенной сигаретой в руках.
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