В Хабаровске случился пожар в кафе «Древний Китай»
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В хабаровском кафе «Древний Китай» случился пожар: около половины шестого утра загорелась пристройка здания. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Огонь на Нововыборгской,44 вспыхнул 17 января в 05:35. Одноэтажка молниеносно оказалась охвачена пламенем. — Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных из здания с помощью индивидуальных спасательных устройств были эвакуированы четыре человека. Информации о погибших и пострадавших в происшествии не поступало, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На то, чтобы потушить огонь, ушло около двух часов. Площадь пожара составила 40 квадратных метров..
— Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России,— добавили в ведомстве.
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