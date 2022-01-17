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Общество17 января 2022 5:30

В Хабаровском крае до конца 2023 года планируется газифицировать более 5500 домов

В регионе обсудили развитие газоснабжения
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В регионе обсудили развитие газоснабжения

В регионе обсудили развитие газоснабжения

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае обсудили программу развития газоснабжения и газификации. До конца 2023 года планируется газифицировать 5593 домовладения.

- 3971 заявитель уже получили одобрение. Стремимся к стопроцентному попаданию, чтобы все заявки были поданы и исполнены, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

В комитете краевого правительства по развитию ТЭК отметили, что владельцы около 1500 домов – льготные категории граждан, а именно пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми. Чтобы возместить им затраты на присоединение к газораспределительным сетям, потребуется 193 миллиона рублей.