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Происшествия17 января 2022 7:10

В Хабаровске задержали женщину, угнавшую автомобиль

34-летняя автоугонщица была пьяна
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске задержали женщину, угнавшую автомобиль. Фото: Росгвардия

В Хабаровске задержали женщину, угнавшую автомобиль. Фото: Росгвардия

В краевой столице женщину подозревают в угоне автомобиля. В правоохранительные органы обратился водитель такси. Он рассказал, что оставил свою машину заведенной и отлучился всего на пару минут в магазин, а когда вышел на улицу – автомобиля уже не было.

- Сотрудники Росгвардии в течение 20 минут нашли иномарку на улице Совхозной. За рулем автомобиля была выпившая женщина. Она не смогла объяснить росгвардейцам, как оказалась за рулем машины, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю.

34-летняя женщина доставлена в отделение полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.