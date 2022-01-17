В Хабаровске задержали женщину, угнавшую автомобиль. Фото: Росгвардия

В краевой столице женщину подозревают в угоне автомобиля. В правоохранительные органы обратился водитель такси. Он рассказал, что оставил свою машину заведенной и отлучился всего на пару минут в магазин, а когда вышел на улицу – автомобиля уже не было.

- Сотрудники Росгвардии в течение 20 минут нашли иномарку на улице Совхозной. За рулем автомобиля была выпившая женщина. Она не смогла объяснить росгвардейцам, как оказалась за рулем машины, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю.

34-летняя женщина доставлена в отделение полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.