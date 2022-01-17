В Хабаровском крае выявлено 11 незаконных рубок деревьев
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае с ноября прошлого года выявлено 11 незаконных рубок деревьев.
- В прошлые годы таких случаев было больше, поэтому можно сделать вывод, что ситуация постепенно улучшается, - отметили специалисты отдела федерального государственного лесного контроля и лесной охраны министерства.
Объем вырубленной древесины составил более 245 кубометров. Лесному фонду причинен ущерб в 3,4 миллиона рублей. Браконьеры выплатят штрафы.