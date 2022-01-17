От коронавируса в Хабаровском крае ревакцинировались свыше 78,5 тысяч человек

За сутки наличие инфекции было подтверждено у 248 жителей региона
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровском крае активно идут вакцинация и ревакцинация населения от коронавирусу. по данным Минздрава региона, процедуру вакцинации в третий раз прошли 78 668 человек, а полностью вакцинированы 552 275 человек.
В то же время за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 248 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 66 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 173. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 308 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 783.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 129 397 случаев заболевания коронавирусом;
121 451 человек выздоровел;
6648 находятся на лечении;
Скончались 1298 человек.
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