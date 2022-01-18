В Хабаровском крае появилась еще одна ледовая переправа
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае открылась новая ледовая переправа. Четырнадцатый по счету зимний проезд появился на протоке Сий возле села Ачан в Амурском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
С просьбой открыть проезд в МЧС обратился собственник этого участка. Он ж будет отвечать и за безопасность переезда, а МЧС его контролировать.
— Данная ледовая переправа поставлена на учет <...>. Согласно плана будет проводиться профилактическая работа, патрулирование и осуществляться контроль за соблюдением требований обеспечения безопасности прохода людей и проезда техники на водных объектах региона, — уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.
В общей сложности в Хабаровском крае сейчас открыты 14 ледовых переправ: по две штуки в Хабаровском, Верхнебуреинском, Охотском, Айно-Майском и Амурском районах, а также три в районе имени Осипенко и одна в Николаевском.
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