В Хабаровске под суд отправили ОПГ кабельных воров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске суд вынес приговор участникам ОПГ, которая занималась краже интернет-кабелей. За одну свою вылазку преступники могли похитить ценных проводов на десятки тысяч рублей. Мужчины обжигали изоляцию провода и после этого сдавали кабель в пункты приема вторсырья. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

— После совершения очередного преступления сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску с поличным задержали злоумышленников. В багажнике автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов, полицейские обнаружили бухту похищенного кабеля, а также набор специализированных слесарных инструментов. Ранее трое подсудимых уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Денежные средства, вырученные от продажи похищенного имущества, они тратили на личные нужды, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По подсчетам экспертов, мужчины в общей сложности похитили кабель на сумму свыше 600 тысяч рублей. Главарь банды получил пять лет условно, а его подельники от одного года до четырех с половиной лет колонии общего и строгого режимов в зависимости от роли каждого.