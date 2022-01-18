В Хабаровске минируют массово школы
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровске заминировано минимум две школы. Источник «КП» сообщил о тревожных сигналах из Военно-морского лицея и школы №10.
Учащихся срочно эвакуировали. На место направлены работники спецслужб. На ближайшие три часа занятия в образовательных учреждениях будут приостановлены.
Отметим, что волна лже-минирований проходит по всей стране. При этом специалисты образовательной отрасли подчеркивают: игнорировать сообщения об угрозе они не могут, и детей обязаны выводить на улицы.
Родителей школьников просят сейчас проговаривать с детьми действия на случай, если в учебном заведении те оставили ценные вещи или отбились от своего класса.