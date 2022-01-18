В Хабаровске минируют массово школы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске заминировано минимум две школы. Источник «КП» сообщил о тревожных сигналах из Военно-морского лицея и школы №10.

Учащихся срочно эвакуировали. На место направлены работники спецслужб. На ближайшие три часа занятия в образовательных учреждениях будут приостановлены.

Отметим, что волна лже-минирований проходит по всей стране. При этом специалисты образовательной отрасли подчеркивают: игнорировать сообщения об угрозе они не могут, и детей обязаны выводить на улицы.

Родителей школьников просят сейчас проговаривать с детьми действия на случай, если в учебном заведении те оставили ценные вещи или отбились от своего класса.